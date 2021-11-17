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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Тихвине угнали мобильный пункт вакцинации

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Тихвине украли автомобиль, в котором размещался мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили в соцсетях. Информацию об угоне "Интерфаксу" подтвердили в Минздраве и ГУ МВД Ленинградской области.

Машина принадлежала Тихвинской больнице, отметили в Минздраве. По факту возбуждено уголовное дело о краже (ч.4 ст.158 УК), сказали в полиции.

Сообщение об угоне поступило в полицию 14 ноября. Пропал припаркованный в больничном проезде "ГАЗон Next" с надписью "Медслужба" и информацией о вакцинации от COVID-19. Стоимость похищенного оценена в 4 млн рублей. В группе "Угоны. Санкт-Петербург" уточнили, что до кражи автомобиль ездил по поселкам как мобильная амбулатория.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Тихвин Ленинградская область коронавирус Минздрав МВД

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