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Полиция расследует кражу "Спутника V" в Нижнем Тагиле

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту кражи 320 доз вакцины от коронавируса из медицинского учреждения в Нижнем Тагиле, подтвердил пресс-секретарь Свердловского управления МВД Валерий Горелых. Из его слов следует, что здание охранялось круглосуточно.

О краже в полиции узнали от заместителя главврача городской больницы №4 поликлиники №2. Вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") пропала из служебного помещения в период с 16:00 понедельника 15 ноября до 8 утра 16 ноября. Днем здание охраняют сотрудники ЧОПа "Великан", по ночам - ранее не судимый сторож.

На месте уже побывали сотрудники территориального отдела полиции, криминалист и кинолог с собакой. В полиции выясняют, кто имел доступ в помещение, где хранилась вакцина, и есть ли в здании камеры видеонаблюдения.

Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято. Горелых сказал, что проверку держит на контроле руководство областного главка МВД.

Ранее о краже 320 доз "Спутника V" сообщили местные СМИ. Их сведения подтвердил областной Минздрав.

Нижний Тагил коронавирус Свердловская область Минздрав Спутник V МВД Валерий Горелых

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