Комитет Госдумы 24 ноября обсудит QR-коды с главами Роспотребнадзора, Минздрава и Минцифры

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, ответственный за законопроект о системе QR-кодов в России, 24 ноября проведет расширенное заседание с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Как ожидается, на заседании парламентарии смогут задать вопросы о деталях работы QR-кодов, в том числе о технических деталях цифровой системы, которая будет обеспечивать их работу.

12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.