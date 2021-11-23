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Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отменил запланированное на среду заседание, посвященное введению в России системы QR-кодов, с участием членов правительства, сообщают источники "Интерфакса" в нижней палате парламента.

По информации собеседников агентства, мероприятие предварительно перенесено на декабрь для того, чтобы и депутаты, и чиновники могли провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Госдуме должно было состояться расширенное заседание комитета, посвященное QR-кодам, с участием главы Минцифры Максута Шадаева, главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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