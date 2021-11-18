Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Татарстане запретили продажу билетов на местных автовокзалах людям без QR-кода

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные антикоронавирусные ограничения введены в Татарстане.

В постановлении правительства республики, в частности, говорится, что будет запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода о вакцинации или документа о противопоказаниях к прививке на каждого пассажира старше 18 лет.

В РоссииПеревозчики в Татарстане попросили о защите на случай конфликтов из-за QR-кодовЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана будет возможен только при предъявлении QR-кода о прививке, перенесенном заболевании или кода о медицинском отводе от вакцинации.

Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет.

Проверять QR-код будет кондуктор во время продажи билета, а не на улице, как предполагалось ранее. Тех пассажиров, у кого нет сертификата, будут высаживать.

С 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет, не имеющих QR-кода, заблокируют транспортные карты. Минздрав республики разрабатывает QR-код о наличии медотвода. Действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений.

Татарстан

Новости по теме

Новости

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

РФ впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Московский суд еще на три месяца оставил в СИЗО бизнесмена Шпигеля

В Госдуму внесены поправки к закону об иноагентах

МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения

МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения

Что произошло за день: среда, 17 ноября

МИД РФ решил опубликовать переписку Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });