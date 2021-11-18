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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 37%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Более 4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 37% больше выявленного накануне показателя, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в российской столице выявили 4 062 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 2 966 инфицированных. Таким образом, заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 1 096 случаев или почти на 37%.

За сутки коронавирус привел к смерти 94 человек в Москве. Общее число скончавшихся достигло 33 067.

Выздоровели за сутки 7 204 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 709 871 человек.

Накануне сообщалось о 7 477 выписанных и 96 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 ноября составляет 1 908 585.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

15 ноября мэр сообщил, что число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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