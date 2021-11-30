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Полиция в Перми изъяла более 200 тыс. литров стеклоомывающей жидкости с метанолом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Перми закрыли еще одно производство стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом, сообщается на ведомственном сайте МВД России "МВД Медиа" во вторник.

Цех нашли на одном из складов в промышленной зоне Перми.

"Там обнаружены автоматические производственные линии, склад фурнитуры, сырья и готовой продукции. Изъято несколько цистерн со спиртом и более 170 тысяч литров стеклоомывателя, в составе которого полицейскими экспертами обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол. Кроме того, изъяты документация, ноутбук с бухгалтерскими данными и печати организации", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

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В магазине на окраине Перми полицейские также выявили один из каналов распространения этой продукции, изъято более 30 тыс. литров опасного товара.

Как сообщалось, в ноябре в Перми полиция и сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли еще одно незаконное производство стеклоомывающей жидкости с метанолом, тогда было изъято более 16 тысяч литров метилового спирта, а также порядка двух тысяч канистр стеклоомывателя.

Текущей осенью в ряде регионов России были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, содержащим в своем составе метанол. В некоторых случаях люди умирали.

В частности, в Перми после распития спиртных напитков погибли пять человек. Трое погибших - члены одной семьи, остальные - их соседи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным прокуратуры края, причиной их смерти с большой долей вероятности мог стать метанол, однако точную причину смогут назвать судмедэксперты.

Ирина Волк МВД Пермь

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