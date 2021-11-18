Пятеро жителей Перми умерли после употребления алкоголя

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту смерти пяти человек после употребления алкоголя возбуждено в Перми, сообщается на сайте регионального управления СКР в четверг.

"17 ноября 2021 года в квартире жилого дома скончался житель Дзержинского района города Перми, 1963 года рождения. Его супруга, 1962 года рождения, и дочь, 1982 года рождения, скончались в тот же день в медицинском учреждении. Кроме того, скончались соседи погибших – женщина и ее сожитель", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 16 и 17 ноября года трое местных жителей распивали спиртной напиток. Хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь позже умерли в больнице.

Кроме того, дочь погибших угощала спиртным соседей, которые после употребления алкоголя также скончались.