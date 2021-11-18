Группа "Соллерс Авто" решила реорганизовать "УАЗ"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс Авто" Вадима Швецова решила реорганизовать ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ), выделив из него ООО "Промфининвест" под руководством CFO группы Елены Фроловой, также возглавляющей дальневосточное СП с японской Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток).

Как следует из данных Федресурса, такое решение было принято 12 ноября. Реорганизаци проходит на фоне перегоров "УАЗа" о партнерстве с глобальным автопроизводителем, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ульяновскому предприятию.

"Реорганизация "УАЗа" является частью стратегии развития компании и проходит в преддверии переговоров о структурировании партнерства с глобальным автопроизводителем", - сказал он.

В пресс-службе ПАО "Соллерс Авто" комментировать сообщения о возможных альянсах отказались. Там не ответили и на вопрос о том, рассматривается ли альянс "УАЗа" с Isuzu, с которым у "Соллерс Авто" зарегистрировано СП в Ульяновске, или с Mazda, совместно с которой "Соллерс Авто" выпускает внедорожники на Дальнем Востоке.

При этом в пресс-службе группы сказали, что ООО "УАЗ" вступило в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, ключевой целью которой является концентрация в рамках общества исключительно активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме. В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей.

"На заключительном этапе реструктуризации из состава предприятия выделяется новое общество - ООО "Промфининвест". Единственным участником "Промфининвест", владеющим долей в размере 100%, станет ПАО "Соллерс Авто". "Промфининвест" сфокусируется на содержании и модернизации непрофильных активов и инфраструктуры, находившихся на промышленной площадке "УАЗа", а также сопровождении вспомогательных операций. Основная цель создания новой компании - развитие указанных активов через привлечение сторонних инвесторов, переориентацию на новые отраслевые направления, а также формирование перспективных форм развития, в том числе индустриальных парков и технопарков для субъектов МСП", - заявили в компании.

В итоге "УАЗ" сохранит все необходимые кооперационные связи, существенно повысив при этом конкурентоспособность основного вида деятельности - производства автомобилей - за счет сокращения накладных расходов, заверили в группе. Сокращения численности персонала и изменения зарплат при этом не планируют.

В "Соллерс Авто" напомнили, что с 2019 года на "Ульяновском автозаводе" стартовал проект оптимизации бизнес-процессов, в результате которого в отдельные бизнес-единицы были выделены подразделения по профилю деятельности. Так, ООО "УАЗ-Автокомпонент", помимо продукции для нужд "УАЗа" поставляет широкую номенклатуру металлургической продукции для ОАО "РЖД", компаний "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Шэффлер" и других. С 2021 года выделены ООО "УАЗ-Механосборочное производство", ООО "УАЗ-Техинструмент", ООО "НИЦ Кузнечные Технологии".

Группа "Соллерс Авто", ключевым активом которой является "УАЗ", имеет в России совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд Авто", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск). В группу также входит промплощадка "ЗМЗ" в Нижегородскай области.

Руководитель департамента информации и общественных связей ООО "УАЗ" Константин Сазонов 16 ноября заявлял, что "в мировом автопроме сегодня практически ни один производитель не ведет самостоятельные разработки в одиночку".

"Это видно по сложившимся альянсам автопроизводителей. Автопром идет по пути синергии опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Так снижается стоимость разработки и повышается скорость вывода на рынок новых моделей и продуктовых линеек. Для "Ульяновского автомобильного завода" - это наиболее очевидный путь развития", - цитировало его издание "Улпресса".

Основной владелец "Соллерс Авто" - Вадим Швецов, которому принадлежит 73,3% уставного капитала группы через ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс") и еще 0,046% напрямую. В числе миноритариев - гендиректор группы Николай Соболев (0,43%).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), группа "Соллерс Авто" за 10 месяцев 2021 года продала в России 41 491 машину (+16,1% к 2020 году и +3,8% к 2019 году). Доля рынка автопроизводителя за этот период подросла г/г на 0,2 п.п. и составила 3,2%.

Драйвером роста продаж группы является легкий коммерческий грузовик Ford Transit, на выпуске которого СП в Елабуге сосредоточилось после ухода американского автопроизводителя из легкового сегмента в России.