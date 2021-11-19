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Депутата новосибирского Заксобрания отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Заксобрания Новосибирской области, единороссу Глебу Поповцеву, обвиняемому в мошенничестве, сообщает управление СКР по региону.

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По версии следствия, Поповцев, являясь депутатом областного Законодательного собрания седьмого созыва и используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему всей зарплаты.

Помощник парламентария с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла. При этом Заксобрание перечисляло зарплату на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она отдала Поповцеву.

Сумма инкриминируемого ущерба составила более 400 тыс. рублей. Поповцеву предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Депутат Поповцев входит в состав комитета парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Кроме того, он является директором АО "Сельскохозяйственное предприятие "Ярковское".

Новосибирская область Глеб Поповцев

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