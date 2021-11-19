В Находке отстранили от работы восемь непривитых сотрудников скорой помощи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Находке из-за отсутствия прививок от коронавируса отстранены от работы восемь сотрудников станции скорой помощи, сообщили в Минздраве Приморья. Там подчеркнули, что это единственный случай на весь регион.

"Это 4% от общей численности работающих", - сказал представитель министерства и отметил, что на работе бригад скорой помощи это не скажется.

Отстранены в основном водители и сотрудники из числа немедицинского персонала, добавил он. Они, по его словам, не выполнили требования правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача края - привиться.

Одновременно в Минздраве выразили признательность сотрудникам станции, которые вовремя привились.

В Еврейской автономной области в начале ноября 26 сотрудников скорой помощи города Облучье и села Пашкова написали заявления об увольнении, поскольку не хотели вакцинироваться. Затем большинство из них отозвали свои заявления.

Для формирования коллективного иммунитета в Приморье должны быть вакцинированы 1,2 млн человек, пока план выполнен на 58,7%.