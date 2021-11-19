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Обмелевшую Ахтубу углубят в рамках проекта по здоровлению Волги

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Левый рукав Волги - реку Ахтуба, которую в нескольких местах уже можно пересечь пешком, углубят в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области в пятницу.

"Идет проектирование (работ по восстановлению проточности Ахтубы - ИФ) на отдельных участках, определяются подрядные организации, которые приступят к исполнению госконтрактов в 2022-2023 годах. В первую очередь работы будут идти выше по течению, чтобы избежать заиливания тех территорий, что ниже", - приводятся в сообщении слова руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергея Смирнова.

Отмечается, что служба получает множество обращений, связанных с тем, что в Астраханской области вода уходит из водозаборов – водоснабжение населенных пунктов нарушается. На основе обращений запланированы работы по дноуглублению: до 2024 года более 280 км водотоков будут расчищены.

В целом, по данным пресс-службы, в Астраханской области к 2024 году в рамках федерального проекта будет восстановлена проточность около 60 водных объектов. В частности, подрядчики уже приступили к расчистке протоки Хурдун - ерик Зубовский - ильмень Михайловская Заводь - ильмень Боджичная Заводь - водный объект между ильменями Шаргинский и Малый Карабулак, водного объекта между ильменями Малый Карабулак и Большой Карабулак в Икрянинском районе. Работы завершатся в 2022 году. В итоге будет улучшена водообеспеченность сел Икрянинского района Озёрное, Гусиное, Сергино, Карабулак, Зорино, Яр-Базар. В них проживают около 1 тыс. 200 человек. Кроме того, служба природопользования улучшит водообеспеченность сёл Покровка, Джелга, Батаевка Ново-Николаевка, Болхуны, Селитренное Вольное Ахтубинка, Хошеутово, Лапас, где проживают более 50 тыс. человек.

Астраханская область Волга

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