Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Задержание высокопоставленных чиновников МЧС Москвы и проект резолюции Конгресса относительно Путина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко. Его подозревают в получении взяток. Мищенко отпустили под подписку о невыезде. Также по делу проходит начальник отдела антикризисного управления главка Виктор Самарин, он помещен под домашний арест.

- В России обновлен антирекорд суточной COVID-смертности: умерли 1 254 человека. В стране за сутки зафиксировано 37 156 новых случаев заражения. На сегодня в РФ полный курс вакцинации от коронавируса провели свыше 58,7 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 50,2%. В Москве этот показатель составляет 67,1%.

- Конгрессмены США предлагают не признавать Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В Кремле раскритиковали проект резолюции, отметив, что инициатива подтверждает вмешательство Вашингтона в дела других стран.

- Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой. Сама Марина Ракова и экс-заместитель гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгений Зак обвиняются в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей.

- "ВСМПО-Ависма" должна выплатить 651 млн рублей за вред почве, постановил Арбитражный суд Свердловской области. Нарушения, которые нанесли вред экологии, были выявлены летом 2019 года. Тогда компания отказалась добровольно возместить ущерб.

- Байден на время планового медосмотра передавал полномочия вице-президенту. Ему сделали колоноскопию под анестезией, на это время Камала Харрис стала первой женщиной-лидером США. Джо Байден уже вернулся к исполнению обязанностей.

- Задержаны вероятные участники скандальной фотосессии у храма Спаса на Крови. В отдел полиции доставили подростков 15 и 17 лет. Предположительно, они позировали с приспущенными штанами на фоне храма.