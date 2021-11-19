Байден на время планового медосмотра передаст полномочия вице-президенту
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под анестезией на плановом медицинском осмотре в армейском госпитале имени Уолтера Рида, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Вице-президент будет работать из ее офиса во время этого периода", - приводит телеканал слова Псаки. Она отметила, что Байдену проведут колоноскопию.
Таким образом, вице-президент Харрис на короткое время станет первой женщиной-президентом США.
Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.
"Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил через такую же процедуру в 2002 и 2007 годах", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Временная передача полномочий президента предусмотрена 25-й поправкой к конституции США.