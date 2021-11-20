Двухэтажный автобус с 35 пассажирами съехал в кювет в Нижегородской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Балахнинском районе Нижегородской области в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, сегодня в Балахнинском районе водитель двухэтажного автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В транспортном средстве находились 35 человек", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают службы быстрого реагирования.

"На настоящий момент информации о погибших нет", - добавили в пресс-службе.

В региональном Минздраве указали, что в результате ДТП 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших и детей среди них не было.

Пострадавшие осматриваются на месте бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ журналистам сообщили, что ДТП произошло около 06:03 мск в районе населенного пункта Трестьяны. Водитель автобуса Higer совершил съезд на обочину, после чего опрокинулся.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уточнил в своем инстаграме, что автобус ехал в Иваново.

"После ДТП 10 человек были доставлены в ЦРБ Балахны в состоянии легкой и средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет. Один человек еще зажат между сиденьями, после освобождения будет также госпитализирован в ЦРБ Балахны", - написал министр.

Пассажиры, которым после ДТП не потребовалась медпомощь, ждут резервного автобуса.