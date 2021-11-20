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Володин посоветовал авторам резолюции о президентстве Путина не вмешиваться в дела РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Проект резолюции конгрессменов Стивена Коэна и Джо Уилсона, согласно которой США не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года, свидетельствует о правильности выбранного Россией пути, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он написал в своем телеграм-канале, что Россия не вмешивается в американские выборы, "и к нам не надо вмешиваться".

"Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - написал спикер Думы.

По его мнению, "подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России".

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации.

Госдума Вячеслав Володин США

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