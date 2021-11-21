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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Камчатка представит в рамках дней Дальнего Востока три сферы для привлечения инвестиций

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Камчатский край в рамках проводимых в Москве Дней Дальнего Востока представит три сферы для привлечения инвестиций, заявил "Интерфаксу" губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы продвигаем наши инвестиционные возможности: туризм, развитие логистики, развитие рыбопромышленного комплекса. Стратегическая ставка делается на три эти отрасли, которые должны на основе неисчерпаемых ресурсов обеспечить благополучие Камчатского края. Эти отрасли имеют высокую инвестиционную привлекательность и те проекты, которые сейчас разрабатываются, заложат основу долгосрочного развития региона", - считает Солодов.

Помимо этого, добавил губернатор Камчатки, в Московском метрополитене уже курсирует брендированный поезд, который знакомит жителей и гостей Москвы с регионами Дальнего Востока.

"Мы традиционно проводим в конце года в Москве Дни Дальнего Востока, чтобы дать возможность жителям и гостям столицы погрузиться в атмосферу Дальнего Востока и обсудить дальнейшее направление его развития. Уже запущен поезд в метрополитене, который позволяет пассажирам ознакомиться с регионами ДФО, в том числе с Камчаткой, очень быстро приобрести путевку и приехать на Камчатку", - отметил Солодов.

Как сообщалось, 9 ноября вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал старт работе брендированного поезда "Дальневосточный экспресс ", который будет в течение полугода курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. В его составе 10 вагонов, шесть из них посвящены регионам Дальнего Востока, ещё четыре рассказывают о специальных программах, работающих на Дальнем Востоке - "Дальневосточном гектаре", работе и учебе в макрорегионе, также есть "вагон-ресторан", где рассказывается о блюдах регионов ДФО, описаны их рецепты.

Владимир Солодов Камчатский край Москва

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