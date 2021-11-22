Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 35 681 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Число новых случаев COVID-19 в РФ соотносится с данными на утро 24 октября, когда было выявлено 35 660 новых случаев на фоне роста заболеваемости. На сегодняшний день динамика показывает практически ежедневное снижение, хотя власти заявляют, что о стабилизации ситуации говорить пока рано.

В Москве выявили еще 2 786 случаев COVID-19, суточная заболеваемость в столице снизилась почти на 20% по сравнению с воскресеньем. В Санкт-Петербурге 2 215 новых заболевших, в Московской области - 1 784.

Еще 1 648 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 991 - в Краснодарском крае, 814 - в Крыму, 769 - в Нижегородской области, 746 - в Свердловской области, 742 - в Воронежской области, 702 - в Красноярском крае, 693 - в Пермском крае, 675 - в Башкирии, 653 - в Ростовской области, 628 - в Саратовской области, 619 - в Челябинской области, 597 - в Иркутской области, 590 - в Омской области.

Кроме того, 569 случаев - в Хабаровском крае, 566 - в Смоленской области, 534 - в Ставропольском крае, 532 - в Алтайском крае, 490 - в Ульяновской области, 460 - в Волгоградской области, по 435 новых пациентов в Ленинградской области, Архангельской области. 422 - в Приморском крае, 403 - в Брянской области, 402 - в Вологодской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 241 пациент, больше всего смертей в Москве - 94, в Петербурге - 77, в Московской области - 68.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев коронавирусной инфекции, 265 336 умерших и 8 млн 053 тыс. 643 выписанных, в том числе 28 713 выздоровели за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

17
В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-1918 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19
коронавирус

Новости по теме

Новости

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });