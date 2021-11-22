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В новосибирском Татарске более 20 человек отравились едой из кафе японской кухни

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Татарский межрайонный прокурор в Новосибирской области в связи с поступившей к нему информацией из территориального отдела Роспотребнадзора о массовом отравлении организовал проверку, сообщает прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус", - говорится в сообщении.

Межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора выехал на место происшествия для проверки информации.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что по данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организована доследственная проверка.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирская область Татарск

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