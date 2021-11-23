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Число отравившихся в кафе в новосибирском Татарске выросло до 48 человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - К утру вторника число жителей города Татарск в Новосибирской области с симптомами отравления после покупок продуктов питания в местном кафе "Суши-Хаус" выросло до 48 человек, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

"Госпитализировано всего двое, состояние средней степени тяжести, стабильное, остальные амбулаторное лечение и наблюдение. Всего 48 (больных - ИФ), из них 29 взрослые, 19 детей", - сказали в прокуратуре.

Первоначально сообщалось, что в Татарскую ЦРБ в понедельник обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление, днем ранее все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус".

В этой связи межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно выехал на место происшествия для проверки информации.

В ходе проверки прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечении лиц к установленной законом ответственности.

Следственное управление СКР по региону сообщало, что по данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организована доследственная проверка.

Татарск Новосибирская область

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