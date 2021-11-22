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Число смертельно отравившихся детей в Ростовской области возросло до трех

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Еще один ребенок умер в больнице после отравления семьи из шести человек в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утром в понедельник в больнице скончалась еще одна девочка из многодетной семьи, которая отравилась в Октябрьском районе в воскресенье. Единственный выживший из четырех ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Их мать также в тяжелом состоянии, отец – в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в станице Бессергеневская Октябрьского района Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей скончались, еще двое и их родители были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным источника "Интерфакса", причиной трагедии стало пищевое отравление.

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