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QR-коды для посещения ТРЦ отменили в Ивановской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ивановской области решили смягчить ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш сообщила, что отменяется ранее установленная норма об обязанности граждан предъявлять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или результат теста на коронавирус при посещении торговых центров. При этом дети до 18 лет по-прежнему могут зайти в ТЦ только в сопровождении взрослых.

Также разрешается проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 250 человек при условии допуска граждан по документам (QR- кодам) о вакцинации или перенесенном заболевании, либо при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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Дополнительно организаторам рекомендовано проводить в день мероприятия экспресс-тестирование на коронавирус всех без исключения участников.

Еще одно решение регионального оперативного штаба касается работы дошкольных образовательных организаций. Теперь на утренниках в детских садах смогут присутствовать родители - при соблюдении масочного режима и дистанции.

По словам зампреда правительства региона, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью не исключено комплексное возвращение ограничительных мер.

На вопрос о результатах тестирования учащихся начальных классов она отметила, что с согласия родителей в регионе протестированы более 23,9 тыс. школьников, положительный результат выявлен у 142 человек (0,6% случаев). Во всех случаях обнаружения заболевания предприняты стандартные решения для таких ситуаций: классы переведены на дистанционную учебу на время карантина.

По последним данным, в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 418 343 человека (за прошедшие сутки - 1 149 человек). Завершили полный курс вакцинации 330 517 человек (за прошедшие сутки - 949 человек).

Ивановская область коронавирус

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