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Попова предостерегла регионы от преждевременной отмены COVID-ограничений

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила регионы о преждевременности отмены ограничительных мер по COVID-19 в случае улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

"Хочу отметить, что в некоторых субъектах, как только начинается снижение (заболеваемости), сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - заявила Попова во вторник на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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Глава Роспотребнадзора добавила, что говорить об отмене ограничительных мер можно будет только в случае достижения значимых показателей снижения заболеваемости COVID-19.

"Сегодняшний наш показатель - это 25 (заболевших) на 100 тыс. населения в сутки при том, что пороговый уровень определён как 7 на 100 тыс. населения в сутки. Следовательно, пока мы не достигнем снижения до порогового уровня, каких-либо значимых изменений в тех мероприятиях и мерах ограничительных на сегодняшний день предпринято быть не может", - заявила Попова.

Она отметила, что сейчас ограничительные меры введены практически во всех субъектах РФ, и они дают результаты, эффективность которых трудно переоценить - "(это) и большее количество свободных коек, и меньшее количество ежедневно выявляемых пациентов".

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ 23 ноября составил 33 996 случаев, это минимальное значение с 19 октября.

Анна Попова коронавирус

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