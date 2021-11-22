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Обязательную самоизоляцию для непривитых ввели в четырех муниципалитетах Югры

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Непривитые и неболевшие COVID-19 жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обязаны соблюдать режим обязательной самоизоляции, сообщает региональный оперштаб.

"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт", - говорится в сообщении.

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В этих муниципалитетах с 22 ноября по 5 декабря работа организаций общественного питания, фитнес-клубов может осуществляться с 6:00 до 23:00. По 5 декабря приостановлено проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп, образовательного процесса в организациях дополнительного образования с очным присутствием людей.

Кроме этого, до 20 декабря продлён запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут пройти с участием граждан с соблюдением всех требований.

До 20 декабря продлен запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей.

Кроме того, до 31 декабря заключение брака возможно в присутствии не более восьми человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 (всего - 87 783), выздоровели 232 человека (всего - 80 406). За весь период от COVID-19 умерли 1 т616 человек.

ХМАО коронавирус

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