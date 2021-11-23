Число случаев коронавируса в РФ снизилось на 14% за неделю

Рост числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 отмечен в девяти регионах России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Количество активных случаев заболевания коронавирусом в России за неделю снизилось на 14%, однако под медицинским наблюдением остаются еще более 1 млн человек, из них 112 тысяч лечатся в стационарах, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За текущую неделю общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико - это более 1 млн 72 тысяч граждан", - сказал Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что, "несмотря на снижение активных случаев, мы все еще на очень высоких показателях".

При этом он добавил, что в девяти субъектах страны отмечается рост числа пациентов с тяжелым течением коронавируса. "Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский, Хабаровский и Ставропольский край, Чеченская республика, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области", - сказал Мурашко.

Также глава Минздрава отметил, что за прошедшую неделю было переведено для оказания плановой помощи 19 тыс. коек из развернутых 273 тыс.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 33 996 случаев, это минимальное значение с 19 октября, умерли за сутки 1 243 пациента.