В Уфе у пассажиров общественного транспорта будут выборочно проверять QR-коды

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава администрации Уфы Сергей Греков дал поручение проверить соблюдение антиковидных мер на общественном транспорте.

"В соседних регионах уже вводятся QR-коды на общественном транспорте. Этого решения в республике пока не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе и в общественном транспорте", - сказал Греков на оперативном совещании во вторник.

Он отметил, что в городе работают около 180 бригад антиковидных инспекторов, проводящих проверки соблюдения ограничительных мер на различных объектах.

В пресс-службе администрации города со ссылкой на мэра "Интерфаксу" уточнили, что на сегодняшний день в общественном транспорте проверяется, "прежде всего, соблюдение масочного режима".

"И проверяющие вправе спросить у пассажиров о наличии или отсутствии QR-кода. Основная цель действий наших антиковидных комиссаров - убедить наших непривитых граждан, чтобы они вакцинировались", - процитировали в пресс-службе слова Грекова.

Ранее сообщалось, что в начале ноября республиканская организация общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта обратилась в мэрии Уфы и Стерлитамака с предложением установить ограничение на проезд в общественном транспорте без сертификата о вакцинации против коронавируса.

Вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для проезда в общественном транспорте планировалось рассмотреть на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.