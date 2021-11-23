Осужденную за шпионаж Карину Цуркан доставили в алтайскую колонию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан доставили в исправительную колонию №6 села Шипуново Алтайского края для отбывания наказания за шпионаж, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анна Ставицкая.

"Месяц она ехала в жутких условиях: в холод, не выпускали в туалет, почти без еды - она вегетарианка, в накуренных и набитых вагонах", - сообщила Ставицкая агентству во вторник.

В письме адвокату Цуркан отметила, что "этап был адским", При этом, пояснила Ставицкая, Цуркан восприняла происходившее с ней "с юмором" и, по ее собственным словам, "рада, что все это увидела".

Ставицкая добавила, что защита пока не получила ответ из ФСИН на обращение по поводу этапирования Цуркан.

18 октября защита Цуркан сообщила о том, что ее отправили из московского СИЗО для отбывания наказания в исправительную колонию №6 в Алтайском крае.

При этом, ее адвокат заявила "Интерфаксу", что согласно Уголовно-исполнительному кодексу, Цуркан должна отбывать наказание в исправительном учреждении в пределах территории субъекта, в котором она проживала или была осуждена, то есть московского региона, поэтому защита считает ее этапирование на Алтай незаконным.

Цуркан был осуждена Мосгорсудом на 15 лет колонии общего режима с обращением в доход государства изъятых у нее более 656 млн руб. за шпионаж в пользу Молдавии. Назначенное ей наказание было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Защита, в частности, настаивала, что доказательства против нее могли быть сфальсифицированы.