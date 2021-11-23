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Власти Петербурга планируют выплачивать пожилым деньги за вакцинацию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по социальной политике предложил стимулировать пожилых петербуржцев к вакцинации от COVID-19 через материальные вознаграждения, на выплату которых может уйти более 2 млрд рублей, сообщила во вторник на заседании городского правительства временно исполняющая обязанности главы ведомства Елена Фидрикова.

"Мы проработали этот вопрос совместно с комитетом по здравоохранению и с финансовым блоком. (...) Если будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, то на это необходимы дополнительные средства - более 2 млрд рублей. Если мы начнем поддерживать граждан старше 65 лет, то это - 1 млрд 769 млн рублей", - сказала чиновник во время доклада о реализации второго этапа "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года".

Фидрикова отметила, что средства на это необходимо взять из бюджета следующего года, о чем попросила губернатора Александра Беглова

"Принимая во внимание завершение финансового года и в целях недопущения социальной напряженности среди граждан данной категории, прошу вас дать нам поручения проработать данный вопрос (о выделении средств - ИФ) из бюджета следующего года в преддверии нашей ленинградской победы (День освобождения от блокады, 27 января - ИФ) рассмотреть этот вопрос о материальном поощрении наших граждан", - сказала врио председателя комитета по социальной политике.

Губернатор поручил рассмотреть такую возможность. "Проработайте, я жду ваш совместный доклад совместно с комитетом по здравоохранению", - сказал Беглов.

Врио главы комитета отметила, что к 10 ноября в Петербурге были вакцинированы почти 55% граждан старшего поколения.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства сообщил, что привито чуть меньше пожилых людей.

"В настоящее время вакцинировано уже 646 665 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 50,5%", - сказал чиновник.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

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