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Петербуржцам с медотводом от прививки придется предъявлять ПЦР-тест на коронавирус

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Справка о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса действительна только с результатом ПЦР-теста, сообщил в пятницу председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

"У нас есть возможность посещать, для примера, театры, предъявляя QR-код переболевшего в течение шести месяцев, QR-код вакцинированного либо справку о медотводе и ПЦР (...) Он используется в комбинации у людей, у которых есть медотвод", - сказал чиновник в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова в эфире уточнила, что результаты ПЦР-теста действительны 72 часа.

Саму справку о медотводе можно получить в поликлинике, к которой приписан человек.

"Медотвод оформляется иммунологической комиссией лечебного учреждения, где человек наблюдается, а не каким-либо частным центром (...) Этот медотвод подписывается в обязательном порядке лечащим врачом и заместителем или руководителем данного медицинского учреждения", - сказала Башкетова.

Она отметила, что такая справка будет действовать месяц.

Лисовец уточнил, что существует еще справка на постоянный медотвод, например, для людей, которые пережили анафилактический шок.

Справка о медотводе заменит QR-код, который свидетельствует о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19. Без таких документов в Петербурге уже нельзя посетить кинотеатры, театры, музеи, цирки, концертные залы, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия.

С 15 ноября QR-коды потребуются в бассейнах, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, на торжественных церемониях регистрации брака.

С декабря вход только по QR-кодам будет возможен в торговых центрах, заведениях общепита и в розничных магазинах непродовольственных товаров.

С 9 ноября обязательную вакцинацию в Петербурге объявили для пенсионеров и для людей с хроническими заболеваниями. Председатель комитета по здравоохранению отрицательно ответил на вопрос о принудительности вакцинации.

"Не будет никто отлавливать (невакцинированных - ИФ). Единственная цель введения этих ограничений - обезопасить людей, которые откажутся вакцинироваться, от контактов, чтобы они не заболели (...) Если человек готов вакцинироваться (...) ему будут доступны все привычные активности", - сказал Лисовец.

По его словам, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, которые не вакцинировались, будут обзванивать сотрудники поликлиник с приглашением прийти и привиться.

"В каждой поликлинике, на каждом участке есть иммунологический паспорт, в котором приведена вся информация о жителях, которые относятся к той или иной категории риска, которые до сих пор еще не переболели или не вакцинировались. С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо участковые медсестры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти на вакцинацию, ему сразу будет предложена возможность записаться", - объяснил чиновник.

К лежачим и маломобильным пациентам будут приезжать мобильные бригады, отметил Лисовец.

Он сообщил, что в разных возрастных группах привилась одинаковая доля горожан. По его оценке, сейчас в Петербурге вакцинировано примерно 50% взрослого населения. Он считает, что при нынешних темпах вакцинации (18-19 тыс. первичных пациентов за сутки), будет достаточно пары месяцев, чтобы достичь необходимого коллективного иммунитета.

Ранее в пятницу Лисовец сообщил, что в Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей, привилась из них половина. Хронические заболевания имеют 1,9 млн человек - это люди старше 60 лет и моложе.

Согласно данным на пятницу из ежедневной эпидемиологической справки Смольного, в Петербурге число полностью вакцинированных достигло 1,984 млн человек, что составляет 37% населения.

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