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В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой

В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой
Фото: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Иммунологическая комиссия рассмотрит случай смерти в Петербурге коронавирусного пациента, который был вакцинирован, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Мы получили информацию об этом случае и рассмотрим его на заседании (иммунологической комиссии - ИФ)", - сказали в ведомстве.

Там не уточнили, когда состоится заседание. "Комиссия собирается не так часто - по надобности", - объяснили в пресс-службе.

В комитете подтвердили смерть вакцинированного пациента от коронавируса, но детали приводить не стали, сославшись на врачебную тайну.

В пятницу городская интернет-газета "Фонтанка.ру" сообщила о 13-м пациенте, который скончался от коронавируса, будучи вакцинированным. Согласно ее данным, 59-летний Анатолий Хрычев, работавший водителем погрузчика на судостроительном заводе, попал в больницу с коронавирусом и умер через две недели - 22 октября.

В августе он прошел полный курс вакцинации. В начале лета ухаживал дома за заболевшей коронавирусом женой. Отмечается, что мужчина никогда не пил и не курил, следил за своим здоровьем. Был гипертоником, но принимал таблетки.

В начале ноября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что с начала вакцинации иммунологическая комиссия Петербурга рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных пациентов с коронавирусом. Эксперты не нашли связи с прививкой. "Ни в одном из случаев (...) не было оснований утверждать, что наступление летального исхода связано с процедурой вакцинации", - сказал тогда Лисовец.

В конце июля тот же чиновник сообщил, что в Петербурге есть случаи летального исхода коронавирусных пациентов, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. "Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими", - сказал тогда председатель комитета по здравоохранению.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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