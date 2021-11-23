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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Арестован мужчина, напавший на кондуктора автобуса в Казани за просьбу показать QR-код

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Казани арестовал пассажира автобуса за нападение на женщину-кондуктора, попросившую предъявить QR-код, сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков во вторник.

"Сегодня мировым судьей вынесено решение: по статье 20.6 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения) на данного пассажира наложен штраф 2 тыс. рублей, по статье 20.1 (мелкое хулиганство) - административный арест пять суток", - сказал Темляков.

Как сообщалось, утром 22 ноября около станции метро "Аметьево" пассажир автобуса №31 после просьбы кондуктора предъявить QR-код ударил ее и брызнул женщине в лицо из газового баллончика.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Казань Татарстан Коронавирус

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