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Доля социнженерии в хищении денег со счетов клиентов в РФ опустилась ниже 50%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доля социальной инженерии в хищении денег с банковских счетов клиентов, по данным ЦБ РФ, снизилась с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года на 18 процентных пунктов, опустившись до 48%".

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"В 2020 году за девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено с помощью методов социальной инженерии так называемой, в результате побуждения клиентов к самостоятельному проведению операций, путем обмана или злоупотребления доверием. В 2021 году за три квартала этот показатель снизился на 18 п.п. - до 48%", - сказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Он также сообщил, что в последнее время участники информационного обмена реже сообщают о зафиксированных попытках компьютерных атак на свою инфраструктуру в систему ЦБ "АСОИ Финцерт".

Кроме того, Уваров отметил, что с начала 2021 года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более чем 2200 мошеннических интернет-ресурсах для проведения проверок и последующего ограничения доступа.

ЦБ РФ

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