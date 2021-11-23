Путин, Алиев и Пашинян встретятся 26 ноября в Сочи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу, 26 ноября, в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г.

Переговоры проводятся по инициативе российского лидера, сообщила пресс-служба Кремля.

Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном, сообщила пресс-служба.