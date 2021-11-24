Власти Камчатки снимут COVID-ограничения в районах с 80% привитого населения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке в муниципальных районах, которые обеспечили вакцинацию более 80% населения, снимут ограничения по COVID-19, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

"В первую очередь это будет касаться новогодних праздников, особенно детских елок или тех мероприятий, которые привычны для нас в преддверии Нового года. Сейчас ждем детальных предложений от глав районов", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Сейчас в Камчатском крае два муниципальных района вышли в так называемую "зеленую зону". Еще в одном из районов практически полностью закончена вакцинация 80% жителей.

"Плановый параметр вакцинации - более 80% - уже обеспечен в Соболевском районе и в Алеутском муниципальном округе. Мы на штабе приняли решение, что сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться "зеленые" районы, "зеленые" населенные пункты, в которых можно будет снимать ограничения, при достижении плановых параметров вакцинации. Первые два лидера у нас уже есть, надеюсь, что также в ближайшее время у нас новые точки на нашей карте - "зеленые" - появятся и мы сможем переходить уже к снятию ряда ограничений", - сказал Солодов.

По последним данным, в Камчатском крае привиты от коронавируса инфекции 115 тыс. 943 человека. Из них только за минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставили 1 тыс. 13 человек.