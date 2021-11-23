Путин внес в Думу соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента вечером во вторник.

Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля этого года. С российской стороны, как сообщалось, в переговорах в столице Таджикистана, посвященных созданию объединенной ПВО, участвовал министр обороны Сергей Шойгу.

Соглашение заключается на пять лет с дальнейшим автоматическим продлением на очередные пять лет.

Согласно тексту соглашения, который внесен главой государства в Госдуму, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Координацию совместных действий сил создаваемой объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий ВКС Вооруженных Сил РФ.

Министерства обороны двух стран планируют совместное применение сил системы, совместное боевое дежурство, взаимодействие, совместную оперативную и боевую подготовку.

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.