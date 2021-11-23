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Готовивший нападение на школу в Казани подросток отправлен на психиатрическую экспертизу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подросток, задержанный в Казани по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу, заключен в психиатрическую клинику для проведения экспертизы на вменяемость, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сообщает во вторник сайт ведомства.

В РоссииВ Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждениеЧитать подробнее

В СК уточнили, что задержанному 14 лет, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате.

По версии следствия, "по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился посредством сети интернет, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался".

Как сообщала ФСБ, по адресу проживания подростка изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. "Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм" некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - отметили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Казань

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В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

 
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