МВД сообщило о предотвращении половины из 70 нападений на школы и вузы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В России с 2017 года МВД зафиксировало 70 происшествий, связанных с вооруженным нападением учащихся на образовательные учреждения в 34 регионах, сообщила в Госдуме представитель министерства Лариса Плотникова.

Она уточнила, что половину этих нападений удалось пресечь на стадии приготовления.

Поэтому в МВД выступают за установку в школах систем видеонаблюдения, а также ведомство участвует в подготовке новых правил приобретения гражданского оружия.

Плотникова отметила, что по итогам 2021 года в 2500 образовательных учреждениях не было физической охраны.