В РФ упростят присоединение к железнодорожной инфраструктуре

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти РФ планируют упростить присоединение к железнодорожной инфраструктуре, следует из проекта Транспортной стратегии до 2030 года, с содержанием которого ознакомился "Интерфакс" (версия документа датирована 14 октября).

Также предусматривается повышение прозрачности правил и процедур, временнЫх и финансовых затрат на подключение новых грузогенерирующих объектов к линейной инфраструктуре Единой опорной сети (сбалансированной и связной системе, объединяющей важнейшие объекты инфраструктуры для всех видов транспорта).

В проекте подчеркивается, что недискриминационное распределение имеющихся пропускных способностей между грузовладельцами – "ключевая задача нетарифного регулирования" в этой сфере. Это позволит установить "оптимальный баланс" между задачами развития инфраструктуры и издержками грузовладельцев.

В документе отмечается, что принцип недискриминационного доступа будет сохраняться "при реализации любых механизмов развития инфраструктуры". В этой части выделяется ряд возможных "основных универсальных принципов регулирования".

Предполагается, что "владельцы или операторы инфраструктуры будут предоставлять равные условия для клиентов, не отказывая им в заключении договоров при наличии мощностей, вне зависимости от аффилированности с этими клиентами". При этом доступ должен распределяться в пределах "доступной мощности", но она может сокращаться "при наличии мультимодальных ограничений"

Кроме того, допускается применение инвестиционных механизмов с положениями о взаимной ответственности по перевозке грузов, которые "будут оцениваться в рамках действующего законодательства".

"Существенно облегчит доступ к инфраструктуре внедрение смарт-контрактов, создание и унификация единой информационной системы электронных перевозочных документов, развитие электронных площадок", - говорится в проекте стратегии.