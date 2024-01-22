В России сформируют единую опорную сеть по всем видам транспорта

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство России работает над новым национальным проектом "Транспорт" с горизонтом планирования до 2030 года, который объединит уже реализуемые и истекающие в 2024 году дорожный нацпроект (БКД) и магистральный план (КПМИ), с целью создания единой опорной сети на базе всех видов транспорта.

Как сообщил на прошедшем накануне совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов, нацпроект "Транспорт" "должен вобрать в себя все лучшее", что есть в двух действующих программных инициативах.

"Нам нужно поменять подход. И суть этого подхода состоит в такой простой триаде. Это наццели, которые устанавливают президент и правительство. Это транспортно-экономический баланс, включая пассажирскую часть. И это развитие единой опорной транспортной сети, которая должна ответить, как мы снимаем системно те ограничения, которые возникают и в части грузов, и в части пассажиров перед страной на дальних горизонтах", - отметил Белоусов.

За общее состояние работы по подготовке инициативы будет отвечать Минтранс, роль которого в управлении финансами должна повышаться, добавил первый вице-премьер.

Министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания отметил, что в БКД и КПМИ отсутствует сквозная цель по обеспечению связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Кроме того, в них не предусмотрена процедура отбора проектов развития, которая позволила бы определять наилучшую эффективность расходования бюджетных средств. Савельев добавил, что дорожный нацпроект и магистральный план, появившиеся в 2017-2018 годах, сейчас не связаны между собой. Кроме того, они сверстаны на период до 2024 года включительно и вскоре истекают.

"Предлагаю начать с 2025 года реализацию нового национального проекта "Транспорт", который станет преемником БКД и КПМИ, но в котором мы сможем устранить эти недостатки. В 2021 году мы с вами утвердили новую транспортную стратегию, пересмотрев долгосрочные ориентиры развития отрасли. И в стратегии предусмотрено формирование единой опорной транспортной сети, объединяющей опорные сети по всем видам транспорта. Именно концепция единой опорной транспортной сети легла в основу наших предложений по новому национальному проекту", - обратил внимание министр.

Предварительная структура нацпроекта "Транспорт" предусматривает формирование восьми федеральных проектов, направленных на достижение к 2030 году двух общественно значимых результатов: роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры, в том числе транспортных коридоров, более чем вдвое; а также аналогичного роста мощности пассажирской инфраструктуры и связанности территорий.

Предполагается, что первая из поставленных задач будет достигаться в рамках пяти федеральных проектов: "Развитие инфраструктуры опорной сети морских портов", "Развитие инфраструктуры опорной сети внутренних водных путей", "Развитие инфраструктуры опорной сети железных дорог", "Развитие инфраструктуры опорной сети автомобильных дорог" и "Развитие пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных в створах транспортных коридоров". Задачи, связанные с расширением пассажирской инфраструктуры, будут решаться в федеральных проектах "Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов", "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" и "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла".

Савельев отметил, что особое место в новом нацпроекте будет отведено содержанию транспортной инфраструктуры. "Новые изменения, которые мы предлагаем в нацпроекте "Транспорт", во главу угла поставят содержание дорог. Сейчас уделяем основное время строительству дорог, а на их содержание у нас хронически не хватает денег. Например, в прошлом году у нас недофинансирование 200 млрд рублей - при плане 507 млрд рублей мы получили всего 307 млрд рублей. Мы предлагаем эту практику изменить. И не только дорог это будет касаться - это будет касаться всех объектов транспортной инфраструктуры. Мы обязаны содержать дороги и нашу транспортную инфраструктуру на высоком уровне", - сказал министр.

Структурировать нацпроект "Транспорт" власти предполагают к середине 2024 года.