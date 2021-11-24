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Транспортная стратегия предполагает рост контейнерного транзита в РФ в 2024 г. в 3 раза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Транзитные контейнерные перевозки по территории РФ (всеми видами транспорта) в 2024 году вырастут в 3,2 раза к "допандемийному" 2019 году. Это следует из проекта транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035-го, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, в 2024 году объем перевозки контейнеров в транзите составит 1,9 млн TEU (по сравнению с 0,6 млн TEU в 2019 году), в 2030-м - 2,7 млн TEU, в 2035-м - 3,7 млн TEU.

Проект транспортной стратегии также предполагает формирование опорной сети из 10 мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ), расположенных в различных регионах РФ по формату "грузовых деревень".

"Продолжающийся рост объемов контейнеризации, которая вырастет с 8,2% в 2019 году до 16-20% в 2035 году, создаст дополнительный спрос на контейнеры и контейнерные платформы, а также на терминальную перегрузочную технику", - говорится в проекте стратегии.

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