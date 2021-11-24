Учительницу в Удмуртии заподозрили в применении телесных наказаний к детям

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил провести проверку информации о применении телесных наказаний педагогом одной из школ Красногорского района республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"По предварительным данным, от действий учителя пострадали шестеро детей из начальной школы. Предположительно, педагог регулярно применяла телесные наказания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время женщина отстранена от работы, детям и их родителям окажут психологическую помощь специалисты из Ижевска.

В пресс-службе подчеркнули, что глава Удмуртии назвал ситуацию "недопустимой" и в случае, если факты подтвердятся, поручил принять самые строгие меры в отношении виновных.