Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Учительницу в Удмуртии заподозрили в применении телесных наказаний к детям

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил провести проверку информации о применении телесных наказаний педагогом одной из школ Красногорского района республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"По предварительным данным, от действий учителя пострадали шестеро детей из начальной школы. Предположительно, педагог регулярно применяла телесные наказания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время женщина отстранена от работы, детям и их родителям окажут психологическую помощь специалисты из Ижевска.

В пресс-службе подчеркнули, что глава Удмуртии назвал ситуацию "недопустимой" и в случае, если факты подтвердятся, поручил принять самые строгие меры в отношении виновных.

Удмуртия Александр Бречалов

Новости

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Пандемия коронавируса

Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Пандемия коронавируса

Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет

Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 50%

Пандемия коронавируса

Голикова призвала увеличить до года срок действия сертификата переболевших COVID-19

Голикова призвала увеличить до года срок действия сертификата переболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Голикова назвала драматичной ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Пандемия коронавируса

Комитет Думы по обороне рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в I чтении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });