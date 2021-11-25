В Удмуртии уволили учительницу, подозреваемую в жестоком обращении с детьми

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемая в жестоком обращении с детьми учительница Красногорской гимназии в Удмуртии уволена, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

"В настоящее время учитель уволена, в классе работает другой педагог", - написала Авдеева на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

"Что удивило? Дети не рассказывали дома о происходящем в школе, считая это нормой. А родители ни о чем не подозревали и не верили слухам, считая, что такого просто не может быть", - добавила она.

По ее словам, проверки по данному факту проводят прокуратура, СКР и полиция. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), ст. 117 УК РФ (истязание - причинение физических или психических страданий). Правоохранительные органы проверят действия должностных лиц, способствующие совершению преступления.

"Уверена, при подтверждении фактов все причастные понесут самое строгое наказание", - подчеркнула Авдеева.

Она добавила, что в ближайшее время планирует посетить село Красногорское с бригадой психологов, которые помогут детям и их семьям пережить случившееся.

Ранее сообщалось, что учительница одной из школ Красногорского района Удмуртии подозревается в применении телесных наказаний к ученикам младших классов. По предварительным данным, от ее действий пострадали шестеро детей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов взял ситуацию под личный контроль, назвав ее "недопустимой", и в случае, если факты подтвердятся, поручил принять самые строгие меры в отношении виновных.