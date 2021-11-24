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Вологодский губернатор пригласил "антипрививочников" в "красные зоны" больниц

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Вологодской области Олег Кувшинников поддержал послание российских врачей, работающих в коронавирусных моногоспиталях к известным противникам вакцинации.

"Если столичным "звёздам" впечатлений от "красных зон" покажется мало, мы готовы пригласить их посетить наши моногоспитали и патанатомии", - написал он в своем телеграм-канале.

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Ранее врачи 11 ведущих российских больниц, оказывающих медпомощь больным коронавирусом, включая главврача ГКБ N 40 в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали открытое письмо, в котором пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений.

Письмо адресовано лидерам фракций в Госдуме КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и депутату Вячеславу Лысакову, политологу Сергею Кургиняну, лидеру рок-группы "Алиса" Константину Кинчеву, актрисе Марии Шукшиной, актерам Егору Бероеву, Оскару Кучере, а также певцам Юрию Лозе, Наталье Ветлицкой и Кате Лель "и другим противникам вакцинации".

Вологодская область коронавирус Олег Кувшинников

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