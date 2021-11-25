Пожар на подстанции обесточил несколько улиц во Владивостоке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Часть Владивостока в четверг осталась без света из-за пожара на подстанции, сообщил журналистам представитель пресс-службы мэрии.

"На трансформаторной подстанции "Луговая" сетей "Дальневосточной распределительной сетевой компании" произошла авария. На эту минуту пожар локализован. Из-за аварии в эти минуты без энергоснабжения остались абоненты на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской", - сказал пресс-секретарь.

По данным мэрии, специалисты приступили к устранению последствий происшествия.

Отмечается, что в районе, где произошел пожар, патруль ГИБДД регулирует движение транспорта. Ограничено движение только по одной полосе, на которой выставлены расчеты пожарной службы.

В пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании" заявили "Интерфаксу", что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

"На подстанции "Луговая" произошло повреждение трансформатора (Т-2) с возгоранием, пожар локализован. Угрозы повреждения другого оборудования нет. На подстанции организованы работы по переводу нагрузки на второй трансформатор. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено", - сказал представитель "ДРСК".

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Спортивная поступило в 10:46 по местному времени (3:46 мск), спустя две минуты к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. В 11:21 (4:21 мск) ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м.

В превентивных целях из соседних зданий были эвакуированы десять человек. Пострадавших нет.

В тушении были задействованы 28 человек и семь единиц техники.