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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Более 13 тыс. человек остались без света во Владивостоке из-за аварии

Без тепла и горячей воды остались более тысячи местных жителей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло во Владивостоке из-за аварии на подстанции, без света остались более 13 тыс. человек, сообщает региональная прокуратура.

"В результате аварии на подстанции "Голубинка" в 10 часов 30 минут (03:30 по Москве) 14 декабря 2023 года нарушены права на бесперебойное предоставление коммунальной услуги более 13 тыс. жителей краевой столицы", - говорится в сообщении.

Всего без света остался 61 жилой многоквартирный дом и три образовательных учреждения.

Кроме того, во Владивостоке проводится проверка по факту отключения горячего водо- и теплоснабжения на проспекте 100-летия Владивостока. Без тепла и горячей воды остались более тысячи жителей 14 многоквартирных домов.

Прокуратура в ходе проверки оценит исполнение законодательства при обеспечении населения светом и теплом, а также соблюдение сроков устранения последствий аварии. Специалисты уже приступили к устранению аварий.

Владивосток
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