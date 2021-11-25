До полусотни человек обратились к медикам после пожара на шахте в Кузбассе

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Медики осматривают горняков шахты "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Кузбассе после задымления в вентиляционном штреке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После задымления в вентиляционном штреке к медикам обратились до 50 горняков, их осматривают, у 29 диагностировано отравление продуктами горения, двое в тяжелом состоянии, остальные "не тяжелые", - сказал источник.

В Центре медицины катастроф Кемеровской области подтвердили, что двое пострадавших при задымлении на шахте "Листвяжная" в тяжелом состоянии.

"Двое пострадавших - в тяжелом состоянии. У них отравление продуктами горения, травм нет", - сказал представитель центра.

В то же время в скорой помощи города Белово "Интерфаксу" сообщили, что трое пострадавших в тяжелом состоянии, еще 25 - в состоянии средней степени тяжести. Все находятся в больнице №8, добавили там.

Ранее сообщалось о задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Горняков эвакуируют. По данным администрации шахты, госпитализированы 15 человек. Пока не установлено местонахождение 104 из 287 человек, находившихся в шахте - они, по предварительным данным, вышли на поверхность, но не успели отметиться.