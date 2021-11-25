Оренбургскому охотнику грозит до пяти лет колонии за убийство трех лосей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Житель Оренбургской области стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на трех лосей, сообщает пресс-служба регионального УМВД в .

Близ села Гореловский Бугурусланского района в период запрета охоты на диких копытных животных были застрелены три лося.

Личность подозреваемого в браконьерстве была установлена. Им оказался 37-летний житель Бугуруслана. Мужчину задержали, у него обнаружили охотничье ружье и туши животных.

По предварительным данным, сумма ущерба министерству лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области составил 360 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, он отпущен под подписку о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.