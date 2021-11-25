Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Оренбургскому охотнику грозит до пяти лет колонии за убийство трех лосей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Житель Оренбургской области стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на трех лосей, сообщает пресс-служба регионального УМВД в .

Близ села Гореловский Бугурусланского района в период запрета охоты на диких копытных животных были застрелены три лося.

Личность подозреваемого в браконьерстве была установлена. Им оказался 37-летний житель Бугуруслана. Мужчину задержали, у него обнаружили охотничье ружье и туши животных.

По предварительным данным, сумма ущерба министерству лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области составил 360 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, он отпущен под подписку о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Оренбургская область

Новости

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

После ЧП на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело

48 горняков остаются в аварийной шахте в Кузбассе

Вакцина для подростков "Спутник М" вызвала иммунный ответ у всех добровольцев

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на шахте в Кузбассе

Местонахождение 49 человек из 285 неизвестно после ЧП на шахте в Кузбассе

При задымлении в кузбасской шахте пострадали 40 человек

Пожар в кемеровской шахте начался со взрыва в вентиляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });