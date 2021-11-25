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В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Еще 33 796 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

От вируса за 24 часа умерли в стране 1 238 человека. Больше всего скончавшихся в российской столице - 92, в Санкт-Петербурге - 65, в Московской области - 60

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 269 057.

С начала пандемии в РФ поправились 8,164 млн пациентов, в том числе 38 450 выписаны за последние сутки, из них 5 161 выздоровевший приходится на Москву.

Новые заболевшие фиксировались во всех 85 регионах РФ. В Москве в четверг зарегистрировано 3 349 новых случаев COVID-19 за сутки, накануне сообщалось о 2 533 заболевших. В Санкт-Петербурге - 1 538, в Московской области - 1 483.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 468 189 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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