Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Более 3,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 349 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 533 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 816 случаев, или на 32%.

За сутки коронавирус привел к смерти 92 человек. Общее число скончавшихся достигло 33 727. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 5 161 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 750 445 человек.

Накануне сообщалось о 5 393 выписанных и 93 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 ноября составляет 1 930 050.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.