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В Петербурге решили закупить более 260 троллейбусов на 8,3 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Петербургское ГУП "Горэлектротранс" объявило два аукциона по поставке троллейбусов большой вместимости на общую сумму 8,352 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 декабря. Итоги подведут 20 декабря.

По первому лоту, на 4,962 млрд рублей, ГУП планирует приобрести 166 троллейбусов большого класса. По второму лоту, за 3,390 млрд рублей, планируется купить 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Троллейбусы должны быть оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, валидаторами, системами видеонаблюдения, мониторами, а также оборудованием для приоритетного проезда, которое будет связываться с аппаратным комплексом на дорогах, после чего будут происходить корректировки циклов светофоров.

Поставлять транспорт необходимо несколькими партиями в разные парки "Горэлектротранса" вплоть до 30 июня 2023 года.

"Горэлектротранс" – государственное унитарное предприятие городского электротранспорта, выполняет городские пассажирские перевозки трамваями и троллейбусами.

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